«Севилья» подписала Акунью, которым интересовались «Зенит» и «Локомотив»

Пресс-служба «Севильи» на официальном сайте объявила о переходе аргентинского полузащитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акуньи.

Сумма трансфера составила € 10 млн. Футболист подписал с испанским клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года. Сообщалось, что аргентинцем интересуются «Зенит» и «Локомотив».

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Севильи».

Акунья перешёл в «Спортинг» летом 2017 года из «Расинга». Сумма трансфера составила € 9,59 млн. В прошлом сезоне 28-летний хавбек принял участие в 24 матчах чемпионата Португалии (23 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил девять жёлтых карточек. Акунья является воспитанником аргентинского клуба «Феррро».