«Ростов» — «Локомотив»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.



Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Чистяков, Поярков, Мамаев, Ковалёв, Сухомлинов, Хашимото, Полоз, Долгов, Тошевски.



«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано.



Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Лысцов, Лысов, Райкович, Жемалетдинов, Тугарев, Крыховяк, Жалолиддинов, Эдер, Лисакович.



«Ростов», набрав 10 очков в шести турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (8) располагается на 10-й строчке. Лидирует в первенстве «Сочи» (15).