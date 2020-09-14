«Ростов» — «Локомотив»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Чистяков, Поярков, Мамаев, Ковалёв, Сухомлинов, Хашимото, Полоз, Долгов, Тошевски.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано.
Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Лысцов, Лысов, Райкович, Жемалетдинов, Тугарев, Крыховяк, Жалолиддинов, Эдер, Лисакович.
«Ростов», набрав 10 очков в шести турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (8) располагается на 10-й строчке. Лидирует в первенстве «Сочи» (15).
- 14 сентября 2020
-
20:05
-
19:59
-
19:50
-
19:41
-
19:35
-
19:15
-
19:14
-
19:13
-
18:52
-
18:39
-
18:38
-
18:15
-
18:12
-
17:53
-
17:52
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:11
-
17:09
-
16:57
-
16:43
-
16:29
-
16:14
-
16:13
-
16:12
-
16:03
-
16:02
-
15:45
-
15:33
-
15:30
-
15:22
-
15:11
-
15:01