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Евсеев: прослушали лекцию Малого о новшествах в правилах. Главное — судья всегда прав

Евсеев: прослушали лекцию Малого о новшествах в правилах. Главное — судья всегда прав
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что инспектор Российского футбольного союза Эдуард Малый провёл лекцию для команды.

«Сегодня после тренировки прослушали лекцию Эдуарда Малого о новшествах в футбольных правилах. Изменения в последние годы вносятся постоянно, без подобных встреч легко запутаться. Был пенальти или нет, считать игру рукой фолом или нет. Таких вопросов много после каждого матча. Стали понятнее судейские решения в этом сезоне. И главное, ещё раз услышали, что судья всегда прав», — написал Евсеев в своём «инстаграме».

«Уфа», набрав в семи турах пять очков, находится в зоне переходных матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч башкирский клуб проведёт 20 сентября на своём поле с ЦСКА.

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