Бывший игрок «Реала» и «Боруссии» Д Метцельдер признался в распространении детского порно
Бывший защитник мадридского «Реала» и дортмундской «Боруссии» Кристоф Метцельдер признался в распространении детской порнографии, сообщает Spiegel.
По данным источника, спортсмен подтвердил, что хранил порнографические материалы на своём смартфоне и отправил их трём женщинам. Следователи обвиняют Метцельдера в том, что он хранил 297 файлов с детской и юношеской порнографией. Сообщается, что в период с июля по сентябрь прошлого года он отправил 29 соответствующих изображений и видеофайлов через Ватсап трём женщинам. В решении административного суда не указано, признал Метцельдер все обвинения или только их часть. Бывший футболист хотел, чтобы судебный процесс проходил без огласки, но в этом ему было отказано.
Метцельдер покинул свой пост после обвинений в распространении детского порно
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