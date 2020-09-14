Бывший игрок «Реала» и «Боруссии» Д Метцельдер признался в распространении детского порно

Бывший защитник мадридского «Реала» и дортмундской «Боруссии» Кристоф Метцельдер признался в распространении детской порнографии, сообщает Spiegel.

По данным источника, спортсмен подтвердил, что хранил порнографические материалы на своём смартфоне и отправил их трём женщинам. Следователи обвиняют Метцельдера в том, что он хранил 297 файлов с детской и юношеской порнографией. Сообщается, что в период с июля по сентябрь прошлого года он отправил 29 соответствующих изображений и видеофайлов через Ватсап трём женщинам. В решении административного суда не указано, признал Метцельдер все обвинения или только их часть. Бывший футболист хотел, чтобы судебный процесс проходил без огласки, но в этом ему было отказано.