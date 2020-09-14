«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с ЦСКА

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв (Москва), ассистировали ему судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Дмитрий Чельцов (Москва).



Пресс-служба красно-белых представила ролик, показав, что осталось за кадром матча. На видео — разминка в преддверии матча и ключевые моменты встречи, а также благодарность болельщикам после финального свистка.

Ролик можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.

ЦСКА, набрав 13 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (14) — на втором месте. Лидером турнира является «Сочи» (15).