«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с ЦСКА
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв (Москва), ассистировали ему судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Дмитрий Чельцов (Москва).
Пресс-служба красно-белых представила ролик, показав, что осталось за кадром матча. На видео — разминка в преддверии матча и ключевые моменты встречи, а также благодарность болельщикам после финального свистка.
Ролик можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.
ЦСКА, набрав 13 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (14) — на втором месте. Лидером турнира является «Сочи» (15).
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