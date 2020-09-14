Медведев: первое место «Спартака» перед этим туром? Итоги надо подводить после 30-го

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результат матча 7-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (3:1).
«Главный итог матча — три очка и возвращение на первое место. Надеюсь, «Зенит» его никому не отдаст. Какие-то элементы игры можно и нужно критиковать, тренерский штаб это знает и до игроков доносит. Но игра была разнообразной, было много комбинаций, могли забить и четвёртый гол – Сутормин мощно пробил в штангу. Приятно, что шансы имели и те, кто вышел на замену – забил Ерохин, моменты были у Сутормина. Гол Дзюбы? Артём получил блестящий пас от Малкома, у Артёма даже было время посмотреть, куда бить, и он пробил.
Перед этим туром первое промежуточное место было не у «Зенита», а у «Спартака»? Это дополнительный фактор настроя на матч, но итоги чемпионата нужно подводить после 30 туров, а не шести или семи. Впереди у нас сложный период, будет Лига чемпионов. И, конечно, впереди матч со «Спартаком» в Москве – с точки зрения интриги в чемпионате от этого матча будет зависеть очень многое», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 14 сентября 2020
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