Арбитр Федотов: за падение Ионова не стоило назначать пенальти в ворота «Локомотива»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент с падением полузащитника «Ростова» Алексея Ионова в штрафной площади «Локомотива» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.



«За падение Ионова на 33-й минуте не стоило назначать 11-метровый в ворота «Локомотива». Момент ни о чём, никакого фола», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. К перерыву счёт не открыт — 0:0.

«Ростов», набрав 10 очков в шести турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (8) — на 10-м месте. Лидирует в первенстве «Зенит» (16).