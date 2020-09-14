«ПСЖ» поддержал Неймара, который ударил игрока «Марселя» в матче Лиги 1

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» на официальном сайте опубликовала заявление по поводу инцидента с нападающим Неймаром, который ударил защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса в матче 3-го тура чемпионата Франции (0:1).
«ПСЖ» решительно поддерживает Неймара, который сообщил, что стал жертвой расистских оскорблений со стороны игрока соперника. Клуб напоминает, что расизму нет места ни в обществе, ни в футболе, ни в нашей жизни, и призывает всех выступить против всех его проявлений во всём мире. «ПСЖ» более 15 лет твёрдо привержен борьбе со всеми формами дискриминации вместе с партнёрами. «ПСЖ» рассчитывает, что дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции расследует и прольёт свет на эти факты. Клуб готов сотрудничать в ходе расследования", — говорится в заявлении.
- 14 сентября 2020
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