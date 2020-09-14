Сергей Семак: после гола тульского «Арсенала» пошла достаточно нервная игра

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 7-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (3:1).



«Хороший первый тайм в нашем исполнении, где хорошо и надёжно играли в обороне, неплохо в атаке. Хороший результат после первого тайма. Во втором тайме, к сожалению, утратили интенсивность движения, перемещений, позволили сопернику перехватить инициативу.



У соперника были неплохие подходы, удары из-за пределов штрафной, один из которых закончился взятием наших ворот. После этого игра пошла достаточно нервная, потому что цена ошибки была слишком высока. Хорошо, что смогли забить третий мяч, тем самым достаточно спокойно завершив этот матч. Непростая, но заслуженная победа», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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