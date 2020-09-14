Ткачёв опасно фолил, Мостовой праздновал дебютный гол. Фото с матча «Зенит» — «Арсенал»

14 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал тульский «Арсенал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 25-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой. Через 6 минут форвард Артём Дзюба упрочил преимущество петербургского клуба. Во втором тайме, на 60-й минуте, хавбек тульского «Арсенала» Юрий Ковалев сократил отставание гостей. В концовке матча, на 86-й минуте, полузащитник «Зенита» Александр Ерохин установил итоговый счёт.



«Зенит» набрал 16 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (5) — на 14-м месте. В тройку лидеров входят «Сочи» (15) и «Спартак» (14).

Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Арсенал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.