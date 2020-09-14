На матче «Ростов» — «Локомотив» летает летучая мышь

На матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и московским «Локомотивом» летает летучая мышь. Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
В середине второго тайма счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив».
«Ростов», набрав 10 очков в шести турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (8) — на 10-м месте. Лидирует в первенстве «Зенит» (16).
В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал на втором месте в чемпионате России. «Железнодорожники» завоевали путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. «Ростов» завершил сезон на пятом месте и сыграет в квалификации Лиги Европы.
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