«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург), ассистировали судьи на линиях Алексей Ширяев (Ставрополь) и Андрей Болотенков (Москва).
Ростовчане нанесли 10 ударов по воротам против семи у соперника. В створ ворот «Ростов» попал трижды, «Локомотив» — один раз. Жёлтые карточки получили Гжегож Крыховяк и Алексей Ионов.
«Ростов», набрав 11 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Локомотив» (9) — на 9-м месте.
В следующем туре «Ростов» дома сыграет с «Ротором». Матч состоится 19 сентября. «Локомотив» на своём поле 20 сентября встретится с «Тамбовом».
- 14 сентября 2020
-
23:09
-
23:06
-
23:02
-
22:56
-
22:52
-
22:38
-
22:35
-
22:24
-
22:23
-
22:09
-
22:06
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:37
-
21:31
-
21:24
-
21:18
-
21:02
-
20:55
-
20:23
-
20:23
-
20:05
-
19:59
-
19:50
-
19:41
-
19:35
-
19:15
-
19:14
-
19:13
-
18:52
-
18:39
-
18:38
-
18:15
-
18:12