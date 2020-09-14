«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург), ассистировали судьи на линиях Алексей Ширяев (Ставрополь) и Андрей Болотенков (Москва).

Ростовчане нанесли 10 ударов по воротам против семи у соперника. В створ ворот «Ростов» попал трижды, «Локомотив» — один раз. Жёлтые карточки получили Гжегож Крыховяк и Алексей Ионов.

«Ростов», набрав 11 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Локомотив» (9) — на 9-м месте.

В следующем туре «Ростов» дома сыграет с «Ротором». Матч состоится 19 сентября. «Локомотив» на своём поле 20 сентября встретится с «Тамбовом».