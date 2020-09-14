УЕФА представил официальный мяч Лиги чемпионов сезона-2020/2021
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный мяч Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Мяч выполнен в красно-синей расцветке.
Фото: Пресс-служба УЕФА
Напомним, завтра, 15 сентября, пройдут встречи 3-го отборочного тура Лиги чемпионов. Действующим победителем Лиги чемпионов является мюнхенская «Бавария». В финале турнира сезона-2019/2020 немецкая команда со счётом 1:0 обыграла «Пари Сен-Жермен». Единственный гол был забит во втором тайме — на 59-й минуте автором забитого мяча стал Кингсли Коман, ему ассистировал Йозуа Киммих.
Мюнхенская «Бавария» в шестой раз выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).
- 14 сентября 2020
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