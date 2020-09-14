В здании офиса «Сельты» произошёл пожар
В здании, где располагается офис «Сельты», произошёл пожар, сообщается на официальном сайте испанского клуба.
«Клуб выражает искреннюю благодарность пожарным и полиции, местной администрации, жителям, всем организациям и людям, которые проявили интерес и предложили помощь во время и после пожара, зарегистрированного сегодня в здании офиса „Сельты“.
Весь персонал был эвакуирован из здания в соответствии со всеми протоколами безопасности. На данный момент причина возникновения возгорания не известна. Пожар был потушен городскими службами в считаные минуты», — говорится в заявлении клуба из Виго.
Фото: Официальный сайт «Сельты»
«Сельта» набрала 36 очков в 38 матчах и заняла 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2019/2020.
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