Подпалый: в матче с «Зенитом» мы могли отыграться при счёте 1:2, но подвела реализация

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал поражении своей команды в матче 7-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).
«К сожалению, проиграли, сейчас отмечал в раздевалке, что первый тайм где-то не получился, был отрезок неприятный. Во втором тайме игра поменялась, ребятам мы в перерыве предложили успокоится — видно было, что в первом тайме они волновались. В итоге во втором тайме забили, при 2:1 могли сделать это ещё раз. Но подвела реализация. Пропустили третий спорный гол и, к сожалению, проиграли.
В чем спорность третьего гола? Раз смотрели VAR, значит спорный момент. Но говорить тут нечего, раз засчитали, значит засчитали.
Свои очки мы недобрали с теми же «Химками», «Уфой». Были бы эти очки, было бы другое состояние. Надеемся, готовы играть лучше, подниматься повыше. Надеюсь, будет усиление — пока только теряем игроков. Усилимся, надеюсь, играть будем по-другому.
Петербург — один из моих любимых городов. Здесь у меня много друзей. В том числе из тех, с кем играл. Вот с Мишей Бирюковым встретились, были очень рады встрече. Воспоминания есть. Рад, что в то время находился в команде чемпионов», — приводит слова Подпалого «Матч ТВ».
- 14 сентября 2020
-
23:09
-
23:06
-
23:02
-
22:56
-
22:52
-
22:38
-
22:35
-
22:24
-
22:23
-
22:09
-
22:06
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:37
-
21:31
-
21:24
-
21:18
-
21:02
-
20:55
-
20:23
-
20:23
-
20:05
-
19:59
-
19:50
-
19:41
-
19:35
-
19:15
-
19:14
-
19:13
-
18:52
-
18:39
-
18:38
-
18:15
-
18:12