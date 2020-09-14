Подпалый: в матче с «Зенитом» мы могли отыграться при счёте 1:2, но подвела реализация

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал поражении своей команды в матче 7-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).



«К сожалению, проиграли, сейчас отмечал в раздевалке, что первый тайм где-то не получился, был отрезок неприятный. Во втором тайме игра поменялась, ребятам мы в перерыве предложили успокоится — видно было, что в первом тайме они волновались. В итоге во втором тайме забили, при 2:1 могли сделать это ещё раз. Но подвела реализация. Пропустили третий спорный гол и, к сожалению, проиграли.



В чем спорность третьего гола? Раз смотрели VAR, значит спорный момент. Но говорить тут нечего, раз засчитали, значит засчитали.



Свои очки мы недобрали с теми же «Химками», «Уфой». Были бы эти очки, было бы другое состояние. Надеемся, готовы играть лучше, подниматься повыше. Надеюсь, будет усиление — пока только теряем игроков. Усилимся, надеюсь, играть будем по-другому.



Петербург — один из моих любимых городов. Здесь у меня много друзей. В том числе из тех, с кем играл. Вот с Мишей Бирюковым встретились, были очень рады встрече. Воспоминания есть. Рад, что в то время находился в команде чемпионов», — приводит слова Подпалого «Матч ТВ».

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