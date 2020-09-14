Ерохин: прошлый чемпионат «Зенит» прошёл на вершине и сейчас хочет двигаться аналогично
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал результат матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:1).
«Мы в принципе хотели начать этот матч с того, чтобы как можно быстрее повести в счёте. Думаю, в первом тайме это удалось сделать — забили два мяча. Уверенно довели до победы, заработали три очка.
Первое место в таблице РПЛ? Это психологический момент — есть менталитет победителя, ты всегда хочешь быть первым. Прошлый чемпионат мы прошли на вершине и хотим в этом двигаться аналогично», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».
Петербургский «Зенит» набрал 16 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (5) — на 14-м месте.
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