Геркус: очень скучно смотреть, как Кикнадзе делает «Локомотив» самым сильным
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат встречи 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0).
«Очень скучно смотреть, как Кикнадзе делает „Локомотив“ самым сильным, каким он только может быть», — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».
«Ростов», набрав 11 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Московский «Локомотив» (9) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (16). Напомним, безвыигрышная серия «железнодорожников» в Российской Премьер-Лиги составляет 5 матчей. В следующем туре чемпионата России московский «Локомотив» встретится с «Тамбовом». Матч состоится 20 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
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