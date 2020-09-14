Геркус: очень скучно смотреть, как Кикнадзе делает «Локомотив» самым сильным

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат встречи 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0).



«Очень скучно смотреть, как Кикнадзе делает „Локомотив“ самым сильным, каким он только может быть», — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».

«Ростов», набрав 11 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Московский «Локомотив» (9) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (16). Напомним, безвыигрышная серия «железнодорожников» в Российской Премьер-Лиги составляет 5 матчей. В следующем туре чемпионата России московский «Локомотив» встретится с «Тамбовом». Матч состоится 20 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве.