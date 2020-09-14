Алексей Ионов: «Ростов» недоволен результатом матча с «Локомотивом»

Нападающий «Ростова» Алексей Ионов прокомментировал ничейный результат матча 7-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (0:0).



«Хорошая игра, владели преимуществом. Отлично начали. Как и планировали, создавали давление, не давали ничего сделать сопернику. Единственное — голов не хватило. Забей гол — игра бы по-другому сложилась. Всю игру контролировали, результатом недовольны.



Нам не хватает завершения. Посмотрим, как можно это исправить. Много подходов, моментов создаём. Будем работать, чтобы доводить такие матчи до победы. Надо выигрывать, чтобы быть наверху. Мы к этому стремимся, работаем и будем работать, чтобы дальше набирать три очка. Расстроены», — сказал Ионов в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

На матче «Ростов» — «Локомотив» летает летучая мышь