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Карпин: если «Ростов» будет играть так, как в матче с «Локомотивом», результаты будут

Карпин: если «Ростов» будет играть так, как в матче с «Локомотивом», результаты будут
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:0).

«Меня не беспокоит, что «Ростов» мало забивает. Беспокоило бы, если бы у нас вообще моментов не было. У нас был только один матч, который меня беспокоил, — с «Динамо», когда мы создали один полумомент.

В этом матче мы создали много моментов, но с командой, которая обороняется. Команда из Лиги чемпионов обороняется, у них за линией мяча — 10 человек. Понятно, было сложно. Но при этом мы создавали моменты. Если так будем играть, то результаты будут», — приводит слова Карпина сайт телеканала «Матч ТВ».

«Ростов», набрав 11 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Локомотив» (9) — на 9-м месте.

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