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«Боруссия» Д разгромила «Дуйсбург» в Кубке Германии

«Боруссия» Д разгромила «Дуйсбург» в Кубке Германии
Футбол / Германия 0

В матче 1-го раунда Кубка Германии дортмундская «Боруссия» со счётом 5:0 разгромила «Дуйсбург». Встреча состоялась в Дуйсбурге на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Робертом Кампкой, ассистировали судьи на линиях Йонас Вайккенмайер и Марцель Гастайер.

Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Джейдон Санчо, реализовав 11-метровый. На 30-й минуте преимущество дортмундского клуба увеличил Джуд Беллингхэм с передачи Торгана Азара. На 38-й минуте «Дуйсбург» остался вдесятером из-за удаления Доминика Фолькмера. Через минуту счёт до крупного довёл Азар. В начале второго тайма четвёртый гол забил Джованни Рейна. На 58-й минуте окончательный счёт установил Марко Ройс с паса Санчо.

Кубок Германии. 1-й раунд
14 сентября 2020, понедельник. 21:45 МСК
Дуйсбург
Дуйсбург
Окончен
0 : 5
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Санчо – 14' (пен)   0:2 Беллингхэм – 30'   0:3 Азар – 39'   0:4 Рейна – 50'   0:5 Ройс – 58'
Удаления: Фолькмер – 38' / нет
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