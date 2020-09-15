С центра поля, с углового, пяткой с разворота — в РПЛ так не забивают! Топ-10 голов ПФЛ

Профессиональная футбольная лига опубликовала десятку лучших голов турнира в августе.

В топ-10 вошли следующие голы:

1. Даниил Храмов («Волна»).

2. Максим Яковлев («Зенит» Иркутск)

3. Илья Кожухарь («СКА Ростов-на-Дону»)

4. Георгий Журавлёв («Рязань»)

5. Рустам Сосранов («Олимп-Долгопрудный»)

6. Абу-Саид Эльдурашев («Легион-Динамо»)

7. Сергей Нарылков («Новосибирск»)

8. Александр Нестеров («Оренбург-2»)

9. Руслан Галиакберов («КАМАЗ»)

10. Дмитрий Чернухин («Торпедо-Владимир»)

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Лидером группы 1 в ПФЛ является махачкалинский «Анжи», в шести турах набравший 13 очков. Столько же — у «Кубани». В группе 2 первое место занимает «Тверь» (16), в группе 3 — «Сокол» (13), в группе 4 — КАМАЗ (18).