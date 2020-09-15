С центра поля, с углового, пяткой с разворота — в РПЛ так не забивают! Топ-10 голов ПФЛ
Профессиональная футбольная лига опубликовала десятку лучших голов турнира в августе.
В топ-10 вошли следующие голы:
1. Даниил Храмов («Волна»).
2. Максим Яковлев («Зенит» Иркутск)
3. Илья Кожухарь («СКА Ростов-на-Дону»)
4. Георгий Журавлёв («Рязань»)
5. Рустам Сосранов («Олимп-Долгопрудный»)
6. Абу-Саид Эльдурашев («Легион-Динамо»)
7. Сергей Нарылков («Новосибирск»)
8. Александр Нестеров («Оренбург-2»)
9. Руслан Галиакберов («КАМАЗ»)
10. Дмитрий Чернухин («Торпедо-Владимир»)
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Лидером группы 1 в ПФЛ является махачкалинский «Анжи», в шести турах набравший 13 очков. Столько же — у «Кубани». В группе 2 первое место занимает «Тверь» (16), в группе 3 — «Сокол» (13), в группе 4 — КАМАЗ (18).
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