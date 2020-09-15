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«Челси» обыграл «Брайтон» в выездном матче чемпионата Англии

«Челси» обыграл «Брайтон» в выездном матче чемпионата Англии
Футбол / Англия 0

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Челси». Встреча прошла на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 23-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Челси» Жоржиньо, реализовавший пенальти.

В начале второго тайма, на 54-й минуте, нападающий «Брайтона» Леандро Троссард сравнял счёт.

Через 2 минуты защитник Рис Джеймс вновь вывел «Челси» вперёд в счёте.

На 66-й минуте защитник лондонской команды Курт Зума установил итоговый счёт встречи, забив при помощи рикошета.

Лондонский «Челси» в 38 матчах набрал 66 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. «Брайтон энд Хоув Альбион» (41) занял 15-е место.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
14 сентября 2020, понедельник. 22:15 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
0:1 Жоржиньо – 23' (пен)   1:1 Троссард – 54'   1:2 Джеймс – 56'   1:3 Зума – 66'
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