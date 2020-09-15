«Челси» обыграл «Брайтон» в выездном матче чемпионата Англии

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Челси». Встреча прошла на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 23-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Челси» Жоржиньо, реализовавший пенальти.

В начале второго тайма, на 54-й минуте, нападающий «Брайтона» Леандро Троссард сравнял счёт.

Через 2 минуты защитник Рис Джеймс вновь вывел «Челси» вперёд в счёте.

На 66-й минуте защитник лондонской команды Курт Зума установил итоговый счёт встречи, забив при помощи рикошета.

Лондонский «Челси» в 38 матчах набрал 66 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. «Брайтон энд Хоув Альбион» (41) занял 15-е место.