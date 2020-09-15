«Челси» обыграл «Брайтон» в выездном матче чемпионата Англии
В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Челси». Встреча прошла на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
На 23-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Челси» Жоржиньо, реализовавший пенальти.
В начале второго тайма, на 54-й минуте, нападающий «Брайтона» Леандро Троссард сравнял счёт.
Через 2 минуты защитник Рис Джеймс вновь вывел «Челси» вперёд в счёте.
На 66-й минуте защитник лондонской команды Курт Зума установил итоговый счёт встречи, забив при помощи рикошета.
Лондонский «Челси» в 38 матчах набрал 66 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. «Брайтон энд Хоув Альбион» (41) занял 15-е место.
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