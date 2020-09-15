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Футболист «Гамбурга» напал на фаната после вылета команды из Кубка Германии

Футболист «Гамбурга» напал на фаната после вылета команды из Кубка Германии
Футбол / Германия 0

Защитник «Гамбурга» Тони Лайстнер вступил в конфликт с болельщиками после поражения команды в матче 1-го раунда Кубка Германии с дрезденским «Динамо» (1:4).

Футболист поднялся на трибуну, схватил фаната за грудки и повалил его на ступеньки. Дальнейшей расправе помешали другие болельщики, которые прогнали Лайстнера с трибуны.

Матч состоялся в Дрездене на стадионе «DDV-Штадион — Дрезден». Обслуживала встречу бригада арбитров под руководством Флориана Бадштюбнера, ассистировали судьи на линиях Маркус Шюллер и Кристиан Бандурски.

Счёт был открыт в начале встречи — на 3-й минуте автором забитого мяча стал Янник Штарк. На 16-й минуте преимущество динамовцев увеличил Робин Беккер. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Кристоф Дафернер. На 89-й минуте разрыв в счёте сократил Амаду Онана. В компенсированное время четвёртый гол с пенальти забил Себастьян Май.

Кубок Германии. 1-й раунд
14 сентября 2020, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Др
Дрезден
Окончен
4 : 1
Гамбург
Гамбург
1:0 Штарк – 3'   2:0 Беккер – 16'   3:0 Дафернер – 53'   3:1 Онана – 89'   4:1 Май – 90+5' (пен)
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