Футболист «Гамбурга» напал на фаната после вылета команды из Кубка Германии

Защитник «Гамбурга» Тони Лайстнер вступил в конфликт с болельщиками после поражения команды в матче 1-го раунда Кубка Германии с дрезденским «Динамо» (1:4).
Футболист поднялся на трибуну, схватил фаната за грудки и повалил его на ступеньки. Дальнейшей расправе помешали другие болельщики, которые прогнали Лайстнера с трибуны.
Матч состоялся в Дрездене на стадионе «DDV-Штадион — Дрезден». Обслуживала встречу бригада арбитров под руководством Флориана Бадштюбнера, ассистировали судьи на линиях Маркус Шюллер и Кристиан Бандурски.
Счёт был открыт в начале встречи — на 3-й минуте автором забитого мяча стал Янник Штарк. На 16-й минуте преимущество динамовцев увеличил Робин Беккер. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Кристоф Дафернер. На 89-й минуте разрыв в счёте сократил Амаду Онана. В компенсированное время четвёртый гол с пенальти забил Себастьян Май.
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