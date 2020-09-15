Галактионов: конечно, молодёжной сборной России нужен результат

Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал, какие цели ставит перед собой команда.

«Самое главное в нашей работе — правильный отбор футболистов в сборную, на которых после — через призму международных игр, могут обратить внимание в главной команде. Конечно, нам нужен и результат: участие в главных турнирах. Иначе о каком опыте можно говорить? Через призму международных игр мы и смотрим, чтобы игроки там себя проявляли и обращали на себя внимание.

На каждом уровне работы есть уровень стресса, и он разный. Естественно, мы к нему готовы. Но мы чётко понимаем критерии вызова в сборную, поэтому никаких шараханий нет. Но если мы будем реагировать на мнение со стороны, мы ничего путного не вынесем. У нас есть чётко сформированная позиция, есть критерии для футболистов. И только все критерии в совокупности приводят к вызову игрока в сборную", — сказал Галактионов в эфире телеканала «Россия 24».