Галактионов: конечно, молодёжной сборной России нужен результат

Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал, какие цели ставит перед собой команда.
«Самое главное в нашей работе — правильный отбор футболистов в сборную, на которых после — через призму международных игр, могут обратить внимание в главной команде. Конечно, нам нужен и результат: участие в главных турнирах. Иначе о каком опыте можно говорить? Через призму международных игр мы и смотрим, чтобы игроки там себя проявляли и обращали на себя внимание.
На каждом уровне работы есть уровень стресса, и он разный. Естественно, мы к нему готовы. Но мы чётко понимаем критерии вызова в сборную, поэтому никаких шараханий нет. Но если мы будем реагировать на мнение со стороны, мы ничего путного не вынесем. У нас есть чётко сформированная позиция, есть критерии для футболистов. И только все критерии в совокупности приводят к вызову игрока в сборную", — сказал Галактионов в эфире телеканала «Россия 24».
- 15 сентября 2020
-
00:45
-
00:41
-
00:27
-
00:11
-
00:09
-
00:01
- 14 сентября 2020
-
23:47
-
23:33
-
23:25
-
23:24
-
23:09
-
23:06
-
23:02
-
22:56
-
22:52
-
22:38
-
22:35
-
22:24
-
22:23
-
22:09
-
22:06
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:37
-
21:31
-
21:24
-
21:18
-
21:02
-
20:55
-
20:23
-
20:23
-
20:05
-
19:59
-
19:50