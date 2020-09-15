«Рома» достигла соглашения с «Наполи» о переходе Аркадиуша Милика за € 25 млн

В Италии может произойти сразу несколько трансферов между «Ромой», «Наполи» и «Ювентусом», информирует журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как сообщает источник, руководство «Ромы» достигло соглашения о трансфере 26-летнего польского нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика. В случае согласования контракта с самим игроком, сумма трансфера составит € 25 млн, включая бонусы.

При этом, после получения согласия от Милика, 34-летний боснийский форвард «Ромы» Эдин Джеко отправится в «Ювентус», который является приоритетной целью туринцев в текущее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Милик принял участие в 35 матчах за «Наполи» во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами. У Эдина Джеко в 43 встречах за «Рому» в минувшем сезоне – 19 забитых мячей и 14 результативных передач.