ЦСКА объявил итоги конкурса на лучший концепт игровой формы на следующий сезон

Московский ЦСКА подвёл итоги конкурса на концепт третьего комплекта игровой формы команды на следующий сезон, разработанный болельщиками.
Победителем в конкурсе стал Иван Семёнов. В качестве призов он получит графический планшет Wacom IntuoS Pro Small, экземпляр разработанного им комплекта, 2 пригласительных на любой домашний матч ПФК ЦСКА в текущем сезоне и набор клубной атрибутики.
В пятёрку финалистов вошли Олег Возисов, Константин Майоров, Дарья Никольская и Ринат Айнуллин. Им достаются графические планшеты Wacom One Medium, билеты на один из домашних матчей армейцев и сувениры от ПФК ЦСКА.
Публикация доступна в группе ПФК ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».
ЦСКА, набрав 13 очков после победы над «Спартаком» (3:1) в 7-м туре, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (16).
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