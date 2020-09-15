Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА объявил итоги конкурса на лучший концепт игровой формы на следующий сезон

ЦСКА объявил итоги конкурса на лучший концепт игровой формы на следующий сезон
Футбол / РПЛ 0

Московский ЦСКА подвёл итоги конкурса на концепт третьего комплекта игровой формы команды на следующий сезон, разработанный болельщиками.

Победителем в конкурсе стал Иван Семёнов. В качестве призов он получит графический планшет Wacom IntuoS Pro Small, экземпляр разработанного им комплекта, 2 пригласительных на любой домашний матч ПФК ЦСКА в текущем сезоне и набор клубной атрибутики.

В пятёрку финалистов вошли Олег Возисов, Константин Майоров, Дарья Никольская и Ринат Айнуллин. Им достаются графические планшеты Wacom One Medium, билеты на один из домашних матчей армейцев и сувениры от ПФК ЦСКА.

Публикация доступна в группе ПФК ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

ЦСКА, набрав 13 очков после победы над «Спартаком» (3:1) в 7-м туре, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (16).

ЦСКА может потребовать у «Зенита» € 45 млн за Николу Влашича
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020