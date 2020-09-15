Лэмпард оценил дебют Хаверца и Вернера за «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о дебютной игре дорогостоящих новичков команды – Тимо Вернере и Кае Хаверце в игре 1-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (3:1).

«Мне понравилось выступление Хаверца. В его игре уже были видны моменты большого качества и спокойствия в действиях. На его плечах лежит большой груз ответственности, он молод и адаптируется к новой лиге. Думаю, в ближайшем будущем мы увидим его гораздо больше, он очень талантливый молодой игрок. Уже сегодня Кай продемонстрировал мастерство приёма мяча и важное умение возвращаться в оборону для отбора мяча.



Что касается Вернера, то мне нравится то, как он может легко чувствовать себя в разных ролях. Он не классический центральный форвард, который привязан к центральным защитникам. Иногда Тимо может начать немного глубже, и мы увидели, что при резком ускорении, как в моменте с пенальти он добился цели. Чувствуется его настоящий голод к забитым мячам. Я думаю, мы видели много признаков того, что он собирается привнести в нашу игру», — цитирует Лэмпарда Metro.