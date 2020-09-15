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«Удинезе» рассчитывает получить € 40 млн от «Лидса» за Родриго Де Пауля

«Удинезе» рассчитывает получить € 40 млн от «Лидса» за Родриго Де Пауля
Футбол / Италия 0

Аргентинский атакующий полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль всерьёз заинтересовал английский «Лидс», вышедший в английскую Премьер-лигу под руководством Марсело Бьелсы, сообщает Фабрицио Романо в «Твиттере».

По информации источника, сам 26-летний футболист уже дал своё согласие переход в «Лидс», которым руководит его соотечественник. Однако до сих пор не достигнута договорённость между самими клубами, так как «Удинезе» рассчитывает заполучить за свой главный актив не менее € 40 млн.

В прошедшем сезоне Де Пауль принял участие в 35 встречах за «Удинезе» во всех турнирах, отметившись 7 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Его трансферная стоимость по версии Transfermarkt.de составляет € 30 млн. Контракт Родриго с «Удинезе» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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