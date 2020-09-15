«Челси» стал 3-м клубом АПЛ, покорившим отметку в 2000 очков
Лондонский «Челси», обыгравший на выезде в матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 3:1, отметился важным статистическим достижением, о котором информирует Sky Sports в «Твиттере».
Благодаря победе над «Брайтоном», «Челси» покорил отметку в 2000 набранных очков в английской Премьер-лиге. Ранее эту отметку покорили лишь два клуба – «Манчестер Юнайтед» (2234) и лондонский «Арсенал» (2014). Ближайшие преследователи «аристократов» в этом списке – это «Ливерпуль» (1951) и «Тоттенхэм Хотспур» (1654).
В следующем туре «Челси» сыграет с действующим обладателем титула АПЛ – «Ливерпулем». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в воскресенье, 20 сентября. Начало – 19:30 мск.
Лэмпард оценил дебют Хаверца и Вернера за «Челси»
- 15 сентября 2020
-
04:36
-
04:25
-
04:05
-
03:35
-
03:20
-
03:01
-
02:41
-
02:01
-
01:52
-
01:36
-
01:23
-
01:01
-
00:45
-
00:41
-
00:27
-
00:11
-
00:09
-
00:01
- 14 сентября 2020
-
23:47
-
23:33
-
23:25
-
23:24
-
23:09
-
23:06
-
23:02
-
22:56
-
22:52
-
22:38
-
22:35
-
22:24
-
22:23
-
22:09
-
22:06
-
22:00
-
21:55
Партнерский контент