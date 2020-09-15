«Челси» стал 3-м клубом АПЛ, покорившим отметку в 2000 очков

Лондонский «Челси», обыгравший на выезде в матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 3:1, отметился важным статистическим достижением, о котором информирует Sky Sports в «Твиттере».

Благодаря победе над «Брайтоном», «Челси» покорил отметку в 2000 набранных очков в английской Премьер-лиге. Ранее эту отметку покорили лишь два клуба – «Манчестер Юнайтед» (2234) и лондонский «Арсенал» (2014). Ближайшие преследователи «аристократов» в этом списке – это «Ливерпуль» (1951) и «Тоттенхэм Хотспур» (1654).



В следующем туре «Челси» сыграет с действующим обладателем титула АПЛ – «Ливерпулем». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в воскресенье, 20 сентября. Начало – 19:30 мск.