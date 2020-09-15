«Зенит» установил клубный рекорд в матче с тульским «Арсеналом»
Петербургский «Зенит» установил клубный рекорд по итогам матча седьмого тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (3:1).
Таким образом, петербуржцы продлили беспроигрышную серию в домашних встречах до 25 матчей, это рекорд «Зенита», сообщает zenit-history.ru. В последний раз команда из Северной столицы проиграла на «Газпром-Арене» казанскому «Рубину» 1:2 9 декабря 2018 года. Всего из этих 25 матчей «Зенит» выиграл 20 и 5 раз сыграл вничью, забил 69 голов и пропустил 18.
С сентября 2015 по апрель 2017 года «Зенит» не проигрывал в 24 играх подряд, за это время команду успели потренировать португалец Андре Виллаш-Боаш и румынский специалист Мирча Луческу. Тогда «Зенит» одержал 17 побед, 7 раз сыграл вничью, забил 56 голов и пропустил 17.
«Зенит» обыграл тульский «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ
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