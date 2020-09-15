Ройс установил рекорд Кубка Германии, забив через 3 секунды после выхода на замену
Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс забил «Дуйсбургу» в матче первого раунда Кубка Германии (5:0) через 3 секунды после выхода на замену, установив таким образом рекорд турнира, сообщается в «твиттере» турнира.
Ройс отличился на 57-й минуте. Ранее рекорд принадлежал французскому нападающему «Хоффенхайма» Антони Модесту, который в 2014 году забил в домашней встрече с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне во втором раунде Кубка Германии через 12 секунд после появления на поле.
Марко Ройс вернулся после травмы и отличился впервые с февраля 2020 года. Игрок выступает за «Боруссию» из Дортмунда с 2012 года, перейдя в команду из мёнхенгладбахской «Боруссии». В прошедшем чемпионате Германии он провёл 19 матчей и забил 11 мячей.
«Боруссия» Д разгромила «Дуйсбург» в Кубке Германии
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