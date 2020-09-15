Шевченко: всегда испытываю прекрасные эмоции, когда надеваю футболку «Милана»

Главный тренер сборной Украины и экс-игрок «Милана» Андрей Шевченко опубликовал фотографию в футболке нового комплекта формы миланской команды.

«Всегда испытываю прекрасные эмоции, когда надеваю футболку „Милана“. Белая футболка гостевого комплекта навевает приятные воспоминания. „Милан“ всегда будет в моём сердце. Вперёд, „Милан“!» — написал Шевченко.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" специалиста.

Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год, а также с 2008 по 2009 год на правах аренды из «Челси». Он — победитель Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, чемпион Италии, обладатель Кубка и Суперкубка Италии и Англии, чемпион Италии, 5-кратный чемпион Украины.

Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. Под его руководством украинская национальная команда пробилась в финальную стадию чемпионата Европы — 2020, который был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса.