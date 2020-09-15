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Фанаты «Коринтианса» набросились на футболистов после поражения. Видео

Фанаты «Коринтианса» набросились на футболистов после поражения. Видео
Футбол / Южная Америка 0

Болельщики «Коринтианса» остались недовольны выступлением команды в выездном матче 10-го тура бразильской Серии А с «Флуминенсе».

Встреча прошла 13 сентября на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счётом 2:1. Хозяева забили в самом начале матча, а незадолго до финального свистка удвоили преимущество. Гости успели лишь отыграть один мяч на 5-й компенсированной минуте.

После матча футболисты «Коринтианса» вылетели в Сан-Паулу. В аэропорту команду ждали разъярённые фанаты. Они стали набрасываться на игроков, когда те направлялись к клубному автобусу. Почувствовав опасность, футболисты постарались поскорее пробраться внутрь, однако болельщики мешали им и оскорбляли. В результате помогать игрокам пришлось охране.

«Коринтианс» после девяти туров занимает лишь 15-е место в турнирной таблице Серии А.

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