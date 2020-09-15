Фанаты «Коринтианса» набросились на футболистов после поражения. Видео

Болельщики «Коринтианса» остались недовольны выступлением команды в выездном матче 10-го тура бразильской Серии А с «Флуминенсе».
Встреча прошла 13 сентября на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счётом 2:1. Хозяева забили в самом начале матча, а незадолго до финального свистка удвоили преимущество. Гости успели лишь отыграть один мяч на 5-й компенсированной минуте.
После матча футболисты «Коринтианса» вылетели в Сан-Паулу. В аэропорту команду ждали разъярённые фанаты. Они стали набрасываться на игроков, когда те направлялись к клубному автобусу. Почувствовав опасность, футболисты постарались поскорее пробраться внутрь, однако болельщики мешали им и оскорбляли. В результате помогать игрокам пришлось охране.
«Коринтианс» после девяти туров занимает лишь 15-е место в турнирной таблице Серии А.
- 15 сентября 2020
-
09:53
-
09:49
-
09:35
-
09:25
-
09:23
-
08:52
-
08:30
-
08:14
-
06:50
-
05:57
-
05:44
-
04:36
-
04:25
-
04:05
-
03:35
-
03:20
-
03:01
-
02:41
-
02:01
-
01:52
-
01:36
-
01:23
-
01:01
-
00:45
-
00:41
-
00:27
-
00:11
-
00:09
-
00:01
- 14 сентября 2020
-
23:47
-
23:33
-
23:25
-
23:24
-
23:09
-
23:06