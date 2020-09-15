«Меня пытались задушить». На сестёр Рияда Мареза напали в их салоне красоты

На сестёр нападающего «Манчестер Сити» Рияда Мареза напали. Инцидент, в ходе которого пострадали Дуня и Инес, произошёл в их собственном салоне красоты, сообщает The Sun.



«Мы все были ошеломлены. Не знаю, почему это произошло. Возможно, из-за того, чьи мы сёстры. Проблемы начались, когда женщина отказалась платить за услуги. Через несколько секунд к салону подъехали три машины, в помещение зашли те мужчины и начала атаковать нас. Они кричали и оскорбляли каждого, кто там находился. Они швыряли вещи на пол и вели себя безжалостно. Один попытался задушить меня, а другой ударил по ноге мою сестру», — сказала Дуня.



Пока неизвестно, украли ли что-либо нападавшие. Отмечается, что сам Марез не смог прибыть на место происшествия, поскольку неделю назад у него был выявлен коронавирус и сейчас он находится на самоизоляции.

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