«Барселона» не получила достойного предложения о Рафинье, игрок останется в клубе

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара останется в клубе на следующий сезон, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, сине-гранатовые готовы продать 27-летнего хавбека за € 16 млн, которые указаны в контракте в качестве отступных, однако никто из клубов не сделал такого предложения. Футболист понимает ситуацию и рискует получить мало игрового времени, однако Рафинья решил, что на данный момент будет лучше остаться в команде. Сообщалось, что к Алькантаре проявляет интерес «Лидс Юнайтед».
Рафинья Алькантара — воспитанник «Барселоны», попал в систему клуба в 2007 году. Сезон-2019/2020 провёл в «Сельте» на правах аренды. Бразилец сыграл 33 матча, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Рафиньи в € 9,5 млн.
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