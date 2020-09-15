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Стала известна сумма трансфера Депая в «Барселону»

Стала известна сумма трансфера Депая в «Барселону»
Футбол / Испания 0

«Барселона» близка к приобретению 26-летнего нидерландского нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.

Как сообщает в «Твиттере» итальянский журналист Фабрицио Романо, сумма трансфера составит € 30 млн (включая бонусы). Главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман поговорил с футболистом на прошлой неделе.

Сообщалось, что Депай согласовал условия личного контракта с «Барселоной» и до конца недели будет объявлено о переходе.

Нападающий заключил контракт с «Лионом» в 2017 году, а действующее соглашение истекает по завершении сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 44 млн.

В сезоне-2020/2021 нападающий провёл два матча за «Лион», забил три гола и получил жёлтую карточку. В текущем розыгрыше Лиги наций форвард сыграл за национальную команду два полных матча, не совершив результативных действий.

«Барселона» до конца недели завершит переход Мемфиса Депая из «Лиона»
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