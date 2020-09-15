Бриан Лаудруп победил рак крови. Лечение заняло 10 лет

Бывший футболист сборной Дании Бриан Лаудруп в своём «инстаграме» сообщил, что излечился от рака крови.



«Сегодня, после 10 лет лечения и обследований, я наконец полностью излечился от фолликулярной лимфомы. Огромное спасибо потрясающим и прекрасным врачам», — написал Лаудруп.

Бриан Лаудруп вызывался в сборную Дании с 1987 по 1998 год и провёл за неё более 80 матчей. С национальной командой экс-полузащитник сенсационно стал чемпионом Европы в 1992 году.



На клубном уровне выступал за «Баварию», «Фиорентину», «Милан», «Челси» и «Аякс», а больше всего встреч – более 100 – сыграл за «Рейнджерс». Также защищал цвета «Брондбю», «Юрдингена 05» и «Копенгагена». Брайан является младшим братом Микаэля Лаудрупа.