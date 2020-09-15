«Фенербахче» перебил предложение «Локомотива» Манджукичу

Нападающий Марио Манджукич, который в данный момент является свободным агентом, получил выгодное предложение от «Фенербахче».

Как сообщает в "Твиттере" турецкий журналист Экрем Конур, «Фенербахче» предложил хорватскому форварду соглашение на € 3,5 млн, которое включает зарплату и подъёмные для футболиста. По словам журналиста, это пока самое выгодное предложение, которое получил Марио. По информации «Чемпионата», «Локомотив» предложил Манджукичу зарплату в размере € 2,7 млн.

Зимой Манджукич присоединился к «Аль-Духайлю» на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один мяч. Хорватский форвард выступал за мюнхенскую «Баварию», мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус». За сборную Хорватии Манджукич сыграл 89 матчей и забил 33 мяча.