«Динамо» попросило РФС проверить Лапочкина на полиграфе по итогам матча с «Рубином»

Московское «Динамо» выпустило заявление, в котором попросило экспертно-судейскую комиссию РФС проверить арбитра Сергея Лапочкина на полиграфе по итогам матча 7-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).

«Футбольный клуб «Динамо-Москва» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой, в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС, дать оценку семи спорным, по нашему мнению, решениям главного арбитра матча Сергея Лапочкина, которые повлияли на итоговый результат.



Футбольный клуб «Динамо-Москва» принимает, что арбитры, как и все другие участники матча, могут допускать индивидуальные ошибки. Однако, с учётом анализа игры с ФК «Рубин», считаем, что судейская бригада Лапочкина не только приняла ряд спорных решений, но и на протяжении всего матча односторонне трактовала многочисленные эпизоды, включая назначение спорного пенальти и удаление Николая Комличенко.



Ввиду того что принимавшиеся бригадой арбитров решения имели, на наш взгляд, чётко обозначенный системный характер, ФК «Динамо-Москва» просит инициировать в отношении Лапочкина проверку на системе «Полиграф» на предмет преднамеренного влияния на результат матча», — говорится в заявлении на сайте клуба.