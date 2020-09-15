«Это покушение на убийство». Сторона избитого Широковым судьи оспорит статью для игрока

Адвокат Александр Островский, вместе с Артуром Рамазановым защищающий интересы судьи Никиты Данченкова, прокомментировал новость о возбуждении уголовного дела против экс-полузащитника сборной России Романа Широкова.
«Вполне вероятно, что завели уголовное дело. Скорее всего, по статье 115 УК РФ, по второй статье. Официально нас ещё не уведомляли. Мы с этой квалификацией не согласны. В понедельник-вторник мы подадим жалобу в прокуратуру и Следственный комитет. Мы считаем, что здесь имеет место умысел. Это покушение на убийство, и полиция неверно квалифицировала. Широков бил ногой в голову, и если не прикрывать голову руками, то она бы отлетела», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, 10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок напал на него. Впоследствии Данченков дал показания на обидчика.
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