Тренер «Родины» Павленко: услышал крик и сразу понял, что нам достался «Спартак»

Тренеры футбольного клуба «Родина» и экс-игроки «Спартака» Александр Павленко и Максим Калиниченко посетили «Открытие Арену», где приняли участие в съёмках промо-ролика к матчу Кубка России с красно-белыми.

«У нас была теория, мы готовились к матчу в ПФЛ. Когда я услышал крик, то на подсознании сразу понял, с кем мы играем. Как объяснить своим футболистам, как играть со „Спартаком“? Ребята, очень надо! Эта игра будет в плюс для нашей команды, для опыта. Мы работаем на позитиве, будет только радость от участия. Обязательно будем бороться за результат», — сказал Павленко.

Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака».

Матч «Родина» — «Спартак» пройдёт на «Открытие Арене» завтра, 16 сентября. Начало — в 19:00 мск.