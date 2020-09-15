Юрист: маловероятно, что Широкова посадят

Юрист Андрей Князев поделился мнением о потенциальном наказании для экс-полузащитника сборной России Романа Широкова, на которого возбудили уголовное дело.



«По статье 115 УК РФ предусмотрено лишение свободы до четырёх месяцев, либо денежные санкции, либо исправительные работы. Но впервые судимому никогда не дают лишение свободы, тем более если человек раскаивается. Назначат штраф или исправительные работы. Скорее всего, штрафные санкции. Маловероятно, что он будет сидеть в СИЗО или его посадят по этой статье.



Сторона защиты и в прошлый раз говорила о переквалифицикации на покушение. Как я понимаю, их ходатайство было рассмотрено. Неужели он его хотел убить, это именно умысел. Не думаю, что переквалификация возможна, у нас тогда любая драка – покушение на убийство. Драка есть драка, удар есть удар. Если бы он был с топором или трубой, то можно ещё о чём-то говорить», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Напомним, 10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Главный арбитр Никита Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок напал на него.

Адвокат избитого Широковым судьи: хотим, чтобы Роман получил реальный срок