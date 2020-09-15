Энтони Тейлор рассудит «Баварию» и «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА

Судейский комитет УЕФА объявил, что Энтони Тейлор назначен главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей», который состоится 24 сентября на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

В бригаду Тейлора вошли Гэри Бесуик (Англия) и Адам Нанни (Англия). Резервный рефери — Орель Гринфельд (Израиль).

В финальном матче Лиги чемпионов мюнхенский клуб обыграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0. «Бавария» выиграла Лигу чемпионов в шестой раз в своей истории и догнала по этому показателю «Ливерпуль».



Финальный матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер» закончился победой подопечных Хулена Лопетеги со счётом 3:2. «Севилья» в шестой раз в истории стала победителем Лиги Европы.

Старт матча за Суперкубок УЕФА состоится 24 сентября в 22:00 мск.