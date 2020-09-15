Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Энтони Тейлор рассудит «Баварию» и «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА

Энтони Тейлор рассудит «Баварию» и «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА
Футбол / Лига чемпионов 0

Судейский комитет УЕФА объявил, что Энтони Тейлор назначен главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей», который состоится 24 сентября на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

В бригаду Тейлора вошли Гэри Бесуик (Англия) и Адам Нанни (Англия). Резервный рефери — Орель Гринфельд (Израиль).

В финальном матче Лиги чемпионов мюнхенский клуб обыграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0. «Бавария» выиграла Лигу чемпионов в шестой раз в своей истории и догнала по этому показателю «Ливерпуль».

Финальный матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер» закончился победой подопечных Хулена Лопетеги со счётом 3:2. «Севилья» в шестой раз в истории стала победителем Лиги Европы.

Старт матча за Суперкубок УЕФА состоится 24 сентября в 22:00 мск.

Коман: «Бавария» — фаворит в матче с «Севильей», но они обыграли сильный «Интер»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020