Энтони Тейлор рассудит «Баварию» и «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА
Судейский комитет УЕФА объявил, что Энтони Тейлор назначен главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей», который состоится 24 сентября на «Пушкаш Арене» в Будапеште.
В бригаду Тейлора вошли Гэри Бесуик (Англия) и Адам Нанни (Англия). Резервный рефери — Орель Гринфельд (Израиль).
В финальном матче Лиги чемпионов мюнхенский клуб обыграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0. «Бавария» выиграла Лигу чемпионов в шестой раз в своей истории и догнала по этому показателю «Ливерпуль».
Финальный матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер» закончился победой подопечных Хулена Лопетеги со счётом 3:2. «Севилья» в шестой раз в истории стала победителем Лиги Европы.
Старт матча за Суперкубок УЕФА состоится 24 сентября в 22:00 мск.
Коман: «Бавария» — фаворит в матче с «Севильей», но они обыграли сильный «Интер»
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