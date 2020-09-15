Форвард «Рубина» Игнатьев попал в ДТП в центре Казани. Видео

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в центре Казани, сообщает «БИЗНЕС Online».

Авария с участием трёх автомобилей случилась во вторник утром на улице Профсоюзной. По данным источника, автомобиль BMW, за рулём которого, по предварительным данным, ехал Игнатьев, серьёзных повреждений не получил. Помят передний бампер и крыло, разбита фара. В салоне иномарки сработали подушки безопасности.

Серьёзные повреждения получил автомобиль Hyundai. В результате аварии у машины вырвало переднее колесо. Согласно предварительной информации, в результате аварии пострадала девушка, которая находилась в салоне Hyundai. Её госпитализировали.

«Иван сегодня утром ехал на тренировку, двигался по левой полосе улицы Профсоюзной. Девушка, которая в него въехала, перестраивалась с правой полосы и задела автомобиль Ивана. С игроком всё в порядке», — цитирует представителя пресс-службы источник.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «БИЗНЕС Online».