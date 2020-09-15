Форвард «Рубина» Игнатьев попал в ДТП в центре Казани. Видео

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в центре Казани, сообщает «БИЗНЕС Online».
Авария с участием трёх автомобилей случилась во вторник утром на улице Профсоюзной. По данным источника, автомобиль BMW, за рулём которого, по предварительным данным, ехал Игнатьев, серьёзных повреждений не получил. Помят передний бампер и крыло, разбита фара. В салоне иномарки сработали подушки безопасности.
Серьёзные повреждения получил автомобиль Hyundai. В результате аварии у машины вырвало переднее колесо. Согласно предварительной информации, в результате аварии пострадала девушка, которая находилась в салоне Hyundai. Её госпитализировали.
«Иван сегодня утром ехал на тренировку, двигался по левой полосе улицы Профсоюзной. Девушка, которая в него въехала, перестраивалась с правой полосы и задела автомобиль Ивана. С игроком всё в порядке», — цитирует представителя пресс-службы источник.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «БИЗНЕС Online».
- 15 сентября 2020
-
12:48
-
12:36
-
12:27
-
12:17
-
12:08
-
12:00
-
11:41
-
11:41
-
11:30
-
11:22
-
11:04
-
11:03
-
11:01
-
10:50
-
10:29
-
10:25
-
10:12
-
10:10
-
09:53
-
09:49
-
09:35
-
09:25
-
09:23
-
08:52
-
08:30
-
08:14
-
06:50
-
05:57
-
05:44
-
04:36
-
04:25
-
04:05
-
03:35
-
03:20
-
03:01