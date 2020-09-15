«Чемпионат» запустил новый сезон подкаста про чемпионат Англии

В прошедшие выходные стартовал 1-й тур АПЛ. Журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Григорий Телингатер разбирают убойный матч «Ливерпуль» – «Лидс», крупные победы «Арсенала» и «Лестера», а также очередные оправдания Жозе Моуринью.
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В этом выпуске:
0:00 – Привет! У кого больше шансов выиграть новый сезон АПЛ?
2:17 – Габриэль? Забудьте, не существует такого футболиста в «Арсенале».
6:00 – Объясняем, чем так крут Габриэл.
9:22 – Майкл Хектор уникален! Обратите на него внимание.
13:15 – Артета сделал то, что не получалось у Эмери.
18:05 – Матч «Ливерпуль» – «Лидс» можно было смотреть на трёх уровнях.
21:24 – Две мощные цифры по безумному «Лидсу».
28:55 – Три гола на «Энфилде» – чудо!
33:09 – Два жеста Салаха – это послание партнёру по сборной.
38:18 – Моуринью и Анчелотти как важное противостояние тренеров.
40:32 – Хамес справа, Ришарлисон злобный, а решают в «Эвертоне» всё те же.
45:29 – Постоянная рубрика «Жалобы от Моуринью».
49:22 – Роль Моуринью в истории.
56:22 – Билич вернулся! В России до сих пор чувствуется его влияние.
1:00:01 – Чем этот «Лестер» отличается от того, что был в прошлом сезоне.
1:02:44 – За что вообще борется «Лестер»? А «Тоттенхэм»?
1:09:29 – Конкурс.
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