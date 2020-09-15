«Рома» ведёт переговоры о переходе защитника «Ювентуса» Де Шильо

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо может продолжить карьеру в «Роме», сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".

По данным источника, футболист просит у римского клуба контракт на пять лет. Переговоры проходят параллельно с трансфером нападающего Эдина Джеко в «Ювентус». Де Шильо оценивается в € 10 млн.

Де Шильо перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из «Милана». Сумма трансфера составила € 12 млн. В минувшем сезоне 27-летний защитник принял участие в девяти матчах чемпионата Италии (шесть — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

Ранее Де Шильо выступал за «Милан» с 2011 по 2017 год. Он провёл в футболке миланского клуба 132 матча.