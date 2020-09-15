Гарет Бэйл передумал оставаться в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл пересмотрел позицию относительно собственного будущего, сообщает Goal.com со ссылкой на Cadena Ser.



По информации источника, 31-летний валлийский футболист решил, что хочет вернуться к постоянным выходам на поле. В связи с этим он желает покинуть команду.



Как уже сообщалось, на Гарета претендует «Манчестер Юнайтед». В форварде «сливочных» манкунианцы видят альтернативу полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо.



Бэйл перешёл в «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с мадридским клубом действует до лета 2022 года.

«Реал» рассчитывает получить предложение о трансфере Гарета Бэйла от «Манчестер Юнайтед»