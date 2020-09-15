«Динамо» объявило о переходе Тони Шуньича в китайский «Бэйцзин Гоань»

Боснийский защитник московского «Динамо» Тони Шуньич продолжит карьеру в китайском чемпионате. Футболист перешёл в «Бэйцзин Гоань», сообщает пресс-служба москвичей.

Срок контракта боснийца с «Динамо» был рассчитан до 2021 года. В чемпионате России сезона-2019/2020 Тони Шуньич провёл за бело-голубых 19 матчей, в которых получил 3 жёлтые карточки. В текущем розыгрыше РПЛ — 2 матча, в которых на его счету один гол.



Шуньич выступал за московское «Динамо» с 2017 года, он перешёл в российский клуб из немецкого «Штутгарта». Всего за бело-голубых босниец провёл 79 матчей и забил пять голов. Кроме того, с 2014 по 2015 год Тони выступал в России за краснодарскую «Кубань». Также на его счету 40 матчей в составе сборной Боснии и Герцеговины.

Напомним, в китайском «Бэйцзин Гоань» выступает экс-хавбек «Спартака» Фернандо.