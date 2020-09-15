Александр Головин должен в ближайшие дни приступить к беговой работе

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Монако» Александр Головин в ближайшие дни должен приступить к беговой работе.



Восстановление 24-летнего футболиста идёт по плану. В состоянии Александра есть заметный прогресс.



Напомним, Головин получил травму во время матча 2-го тура чемпионата Франции с «Метцем» (1:0). Россиянин был заменён на 16-й минуте. Впоследствии стало известно, что хавбек повредил мышцы задней поверхности бедра и пропустит четыре недели. В связи с травмой Александр пропустил матчи сборной России в Лиге наций. Несмотря на его отсутствие, национальная команда победила Сербию (3:1) и Венгрию (3:2).



Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, а до этого играл за ЦСКА. В настоящее время монегаски, набрав 7 очков в трёх турах, занимают второе место в турнирной таблице Лиги 1.

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