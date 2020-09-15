Джек Грилиш, которым интересовался «МЮ», продлил контракт с «Астон Виллой»

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды.



Капитан бирмингемского коллектива заключил новое соглашение, рассчитанное до лета 2025 года. Подписание контракта Джек прокомментировал следующим образом: «Я рад связать своё будущее с «Виллой». Это мой клуб, мой дом, и я очень счастлив здесь. Владельцы дали понять, насколько они амбициозны и как хотят построить новую «Астон Виллу». Впереди нас ждут светлые времена, и я очень рад, что приму в этом участие».



Ранее сообщалось, что в услугах Грилиша заинтересован «Манчестер Юнайтед». Также появлялась информация, что «Манчестер Сити» рассматривает хавбека в качестве замены ушедшему в «Баварию» Лерою Зане.



Грилиш является воспитанником «Астон Виллы». В минувшем сезоне 25-летний игрок провёл 36 матчей в чемпионате Англии, забил 8 голов, отдал 6 результативных передач и помог команде сохранить прописку в Премьер-лиге.

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